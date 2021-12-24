Два подростка попались на автоугоне и краже шин на Камчатке

Мильков, 24 декабря. Несовершеннолетние парни ответят по закону за кражу автомобильных шин и угон машины. Расследование уголовного дела в отношении двух 16-ти и 17-летних подростков завершено мильковским следственным отделом СУ СК России по Камчатскому краю.

Еще в октябре двое нетрезвых парней в компании взрослого товарища угнали автомобиль, позже похитив из машины 25 тысяч рублей. По прошествии нескольких дней один из юных автоугонщиков также украл шины и диски с территории одного из домов в Милькове. Ущерб от действий подростка составил 20 тысяч рублей.

«Обвиняемые вину в совершении инкриминируемых им преступлений признали в полном объеме. Все похищенное имущество обнаружено, изъято и возвращено собственникам», – поделилась с ИА «Кам 24» старший помощник руководителя следственного управления края Елена Ильина.

Уголовное дело передано в прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения. О правовом статусе сопровождавшего автоугонщиков мужчины не сообщалось.

Тем временем на Камчатке перед судом предстанет 66-летняя «черная риелторша». Преступница обманывала граждан на протяжении шести лет.