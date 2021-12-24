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Удмуртские следователи возбудили уголовное дело после гибели двух ижевчан на пожаре

Происшествия
Удмуртские следователи возбудили уголовное дело после гибели двух ижевчан на пожаре
Федеральное агентство новостей  /  Александр Кочкин

Ижевск, 24 декабря. Пожар в 14-этажном доме в столице Удмуртии унес жизни двух мужчин 86 и 36 лет. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, сообщили в республиканском управлении Следственного комитета РФ.

Сигнал о возгорании в многоэтажке поступил на пульт диспетчера в 01:14 по московскому времени. Пожар полыхал в доме по улице Наговицына, позже ему был присвоен третий ранг сложности. Пламя удалось локализовать в 04:41 усилиями 120 спасателей и 31 единицы техники.

«Спасенные и эвакуированные жители дома 40 взрослых и 7 детей размещены в пункте временного размещения в гостинице», — сообщили в местном управлении МЧС.

Тем временем пожар с погибшими произошел в многоквартирном доме в Якутии. Жертвами возгорания стали три человека.

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пожар мчс удмуртия ижевск
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