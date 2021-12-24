Журналисты заметили необычную деталь в поведении Путина на пресс-конференции

Москва, 24 декабря. Большая пресс-конференция президента России Владимира Путина состоялась 23 декабря в зале Манежа. Политик общался с журналистами более трех часов. Самые прозорливые СМИ обратили внимание на необычную деталь в поведении российского лидера.

Беседа с прессой проходила в непрерывном формате. Путин за первые три часа успел ответить на несколько десятков вопросов и обсудить много важных и злободневных тем. Как заметили журналисты ОСН, на протяжении всей конференции президент держался очень «бодро».

При этом глава государства ни разу за такое продолжительное время не прикоснулся к своей постоянной и уже знаменитой спутнице — белой кружке (или термосу, как иногда ее называют в СМИ). Известно, что этот атрибут всегда стоит на столе перед Путиным на подобных мероприятиях.

Эта ежегодная пресс-конференция стала уже 17-й для российского лидера. В общей сложности общение Путина и представителей СМИ заняло три часа и 56 минут. За это время он ответил на 55 вопросов. Среди поднятых тем были не только острые внутренние проблемы, но и актуальные внешнеполитические вопросы, в том числе ситуации с НАТО, Украиной и бойкотом Олимпийских игр в Пекине.