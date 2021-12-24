Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 декабря 08:16
08:01
Происшествия
Адвокаты обжаловали арест топ-менеджеров «СДС-Уголь» после ЧП на «Листвяжной» в Кузбассе
08:00
Общество
Подарки-мечты и банка желаний: как помочь ребенку безболезненно расстаться с верой в Деда Мороза
07:54
Общество
Польский режиссер Вайда не распознал ошибку Евстигнеева на спектакле и растрогался до слез
07:49
Общество
Надя Ручка рассказала, что могло спровоцировать страшную болезнь у Жанны Фриске
07:44
Происшествия
Снегоуборочная машина потеряла ковш во время работы недалеко от Петербурга
07:44
Политика
Политолог Жарихин пояснил откровенное заявление Запада о возможных санкциях против России
07:42
Политика
Читатели Daily Mail после слов Путина об Украине посоветовали НАТО не вмешиваться
07:41
Шоу-бизнес
Ургант пошутил о штрафах для сборной России по футболу за плохую игру
07:38
Экономика
Минпромторг предложил ограничить сроки использования автомобилей в России
07:32
Происшествия
Два подростка попались на автоугоне и краже шин на Камчатке
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Употребление кефира перед сном может привести к расстройству кишечника

  /   Обновлено: 24 декабря 2021 07:22
Общество
Употребление кефира перед сном может привести к расстройству кишечника
pxhere.com

Москва, 24 декабря. Употребление стакана кефира на ночь считается полезной привычкой, однако и у нее есть свои недостатки. Подробнее рассказала диетолог Виктория Буренкова.

Есть группа людей, которым кефир противопоказан, особенно на ночь. К ней относятся лица с заболеваниями желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), а также предрасположенные к кандидозу. При этом, по словам Буренковой, худеть, сидя на одном кефире, вредно для здоровья.

Пить этот кисломолочный продукт ночью не рекомендуется из-за повышенного содержания жиров в белков. Кефир долго переваривается, а это может негативно сказаться на фигуре. Вместе с этим регулярное употребление продукта на ночь может спровоцировать расстройство кишечника.

Недавно диетолог Галина Краснова заявила, что вечерние приемы пищи должны выбираться в соответствии со здоровьем и образом жизни. Тяжелая пища может долго перевариваться, и если этот процесс не закончится перед отходом ко сну, то ночной отдых может быть нарушен.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Употребление кефира перед сном может привести к расстройству кишечника
кефир кишечник противопоказания еда на ночь виктория буренкова
Комментировать