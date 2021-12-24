Употребление кефира перед сном может привести к расстройству кишечника

Москва, 24 декабря. Употребление стакана кефира на ночь считается полезной привычкой, однако и у нее есть свои недостатки. Подробнее рассказала диетолог Виктория Буренкова.

Есть группа людей, которым кефир противопоказан, особенно на ночь. К ней относятся лица с заболеваниями желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), а также предрасположенные к кандидозу. При этом, по словам Буренковой, худеть, сидя на одном кефире, вредно для здоровья.

Пить этот кисломолочный продукт ночью не рекомендуется из-за повышенного содержания жиров в белков. Кефир долго переваривается, а это может негативно сказаться на фигуре. Вместе с этим регулярное употребление продукта на ночь может спровоцировать расстройство кишечника.

Недавно диетолог Галина Краснова заявила, что вечерние приемы пищи должны выбираться в соответствии со здоровьем и образом жизни. Тяжелая пища может долго перевариваться, и если этот процесс не закончится перед отходом ко сну, то ночной отдых может быть нарушен.