Подписчики Мейвезера назвали боксера «типичным россиянином» после фотосессии у стен Кремля

Москва, 24 декабря. Непобежденный американский боксер-профессионал Флойд Мейвезер посетил Москву и сделал фотосессию на фоне украшенного Кремля. Русскоязычные подписчики отметили, что из-за внешнего вида на фото спортсмен очень похож на «типичного гражданина России».

Многие фолловеры не остались в стороне и решили обсудить одежду и вид Мейвезера. Россияне испугались, что всемирно известный боксер гуляет по зимней Москве без шапки и в короткой куртке. Другие же посмеялись над внешним видом бойца, назвав его «колхозником». Однако многие заметили, что Мейвезер выглядит как звезда, а обычным людям такой «лук» не нужен.

«Типичный гражданин России», — шутливо заметил подписчик. «Одет как колхозник в большом городе», — съязвил россиянин. «Угомонитесь, крестьяне. Он одет как звезда, знаменитость, которого все смотрят и обсуждают. Броско, вычурно, может нелепо. Обычному человеку такой прикид не нужен», — осадил другой. «Закупился в ЦУМе», — остроумно заметил пользователь. «На шапку денег не хватило», — с юмором пояснил российский подписчик.

Тем временем многих американских знаменитостей стала обучать боксу эмигрантка из Ирака Энн Наджар. Один из ее именитых подопечных — звезда фильма «Крид: Наследие Рокки» Майкл Б. Джордан.