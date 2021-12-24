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Подписчики Мейвезера назвали боксера «типичным россиянином» после фотосессии у стен Кремля

  /   Обновлено: 24 декабря 2021 07:05
Спорт
Подписчики Мейвезера назвали боксера «типичным россиянином» после фотосессии у стен Кремля
AP/TASS  /  John Locher

Москва, 24 декабря. Непобежденный американский боксер-профессионал Флойд Мейвезер посетил Москву и сделал фотосессию на фоне украшенного Кремля. Русскоязычные подписчики отметили, что из-за внешнего вида на фото спортсмен очень похож на «типичного гражданина России».

Многие фолловеры не остались в стороне и решили обсудить одежду и вид Мейвезера. Россияне испугались, что всемирно известный боксер гуляет по зимней Москве без шапки и в короткой куртке. Другие же посмеялись над внешним видом бойца, назвав его «колхозником». Однако многие заметили, что Мейвезер выглядит как звезда, а обычным людям такой «лук» не нужен.

«Типичный гражданин России», — шутливо заметил подписчик.

«Одет как колхозник в большом городе», — съязвил россиянин.

«Угомонитесь, крестьяне. Он одет как звезда, знаменитость, которого все смотрят и обсуждают. Броско, вычурно, может нелепо. Обычному человеку такой прикид не нужен», — осадил другой.

«Закупился в ЦУМе», — остроумно заметил пользователь.

«На шапку денег не хватило», — с юмором пояснил российский подписчик.

Тем временем многих американских знаменитостей стала обучать боксу эмигрантка из Ирака Энн Наджар. Один из ее именитых подопечных — звезда фильма «Крид: Наследие Рокки» Майкл Б. Джордан.

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