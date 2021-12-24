Биолог Одинец предупредил о «коварности» блюд из морепродуктов

Москва, 24 декабря. Употребление блюд из морепродуктов, в частности из крабов и устриц, могут иметь последствия для организма. Подробнее об этом рассказал научный сотрудник ГНЦ РФ Института медико-биологических проблем РАН, кандидат биологических наук Алексей Одинец.

Безобидное с первого взгляда блюдо может быть очень коварным. В данном случае речь идет не о салате из крабовых палочек. Они, как правило, делаются из рыбного фарша и в них нет ни грамма мяса. Речь идет о настоящих крабах.

«В настоящих крабах есть соединения, которые являются очень лакомыми для различных микробов. То есть крабы очень быстро портятся, их нужно размораживать и есть», — сказал Алексей Одинец и интервью «Царьграду».

Также стоит аккуратно подходить к употреблению устриц. Их состав практически на сто процентов состоят из белка, а он в чрезмерном количестве оказывает существенную нагрузку на печень.

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