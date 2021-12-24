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Биолог Одинец предупредил о «коварности» блюд из морепродуктов

Общество
Биолог Одинец предупредил о «коварности» блюд из морепродуктов
vesti.dp.ua

Москва, 24 декабря. Употребление блюд из морепродуктов, в частности из крабов и устриц, могут иметь последствия для организма. Подробнее об этом рассказал научный сотрудник ГНЦ РФ Института медико-биологических проблем РАН, кандидат биологических наук Алексей Одинец.

Безобидное с первого взгляда блюдо может быть очень коварным. В данном случае речь идет не о салате из крабовых палочек. Они, как правило, делаются из рыбного фарша и в них нет ни грамма мяса. Речь идет о настоящих крабах.

«В настоящих крабах есть соединения, которые являются очень лакомыми для различных микробов. То есть крабы очень быстро портятся, их нужно размораживать и есть», — сказал Алексей Одинец и интервью «Царьграду».

Также стоит аккуратно подходить к употреблению устриц. Их состав практически на сто процентов состоят из белка, а он в чрезмерном количестве оказывает существенную нагрузку на печень.

Недавно главный внештатный диетолог министерства здравоохранения Московской области Ирина Пичугина предложила способ провести застолье без лишней нагрузки на желудок. Для начала, по ее словам, стоит в течение всего дня есть, чтобы к новогоднему столу подойти в более или менее сытом состоянии.

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