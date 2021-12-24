Эвакуация проводится в нескольких школах Красноярска из-за сообщений о минировании

Красноярск, 24 декабря. Учеников нескольких школ в городе Красноярск эвакуировали из-за поднятой тревоги. По последним данным, в учебные заведения поступили звонки о минировании.

Полученная информация уточняется и будет проверена сотрудниками правоохранительных органов. Местные СМИ сообщили, что эвакуация проходила в школах №7 и №143. Сейчас на месте происшествия работают полицейские и саперы. После завершения комплекса следственных мероприятий будет предоставлена подробная информация об инциденте.

Недавно в полицию Новосибирска поступило сообщение о минировании городского метрополитена. Движение поездов было остановлено, а персонал и всех пассажиров экстренно эвакуировали. Сообщение оказалось ложным. Телефонному хулигану грозит уголовное наказание.