Росатом организует сбор батареек в отделениях «Почты России»

Москва, 24 декабря. Пункты сбора батареек могут появиться в отделениях «Почты России» с 1 марта 2022 года. За реализацию этой идеи возьмется ФГУП «Федеральный экологический оператор (ФЭО), входящий в Росатом.

Оператор на совещании с участниками рынка в Минприроды предложил запретить импортерам батареек осуществлять их сбор, транспортировку и утилизацию, передает «Коммерсантъ». Это значит, что с марта следующего года ФЭО останется единственным, кто сможет утилизировать токсичные отходы в рамках закона «Об отходах производства и потребления».

Инициатива Росатома состоит в том, чтобы обязать импортеров заключать прямое соглашение с ФЭО на сбор и утилизацию, оплачивая соответствующие услуги. Вместе с этим оператор предложил заставить магазины получать паспорта опасности на контейнеры с батарейками.

В организации отметили, что компании, которые организуют сбор и утилизацию батареек своими силами, смогут и дальше это делать. Однако при условии предоставления оператору сведений через онлайн-систему.

Тема раздельного сбора отходов является одной из приоритетных в России. Президент Владимир Путин ранее заявил, что мусорная реформа в стране продвигается с опережением плана.