Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 декабря 08:15
08:01
Происшествия
Адвокаты обжаловали арест топ-менеджеров «СДС-Уголь» после ЧП на «Листвяжной» в Кузбассе
08:00
Общество
Подарки-мечты и банка желаний: как помочь ребенку безболезненно расстаться с верой в Деда Мороза
07:54
Общество
Польский режиссер Вайда не распознал ошибку Евстигнеева на спектакле и растрогался до слез
07:49
Общество
Надя Ручка рассказала, что могло спровоцировать страшную болезнь у Жанны Фриске
07:44
Происшествия
Снегоуборочная машина потеряла ковш во время работы недалеко от Петербурга
07:44
Политика
Политолог Жарихин пояснил откровенное заявление Запада о возможных санкциях против России
07:42
Политика
Читатели Daily Mail после слов Путина об Украине посоветовали НАТО не вмешиваться
07:41
Шоу-бизнес
Ургант пошутил о штрафах для сборной России по футболу за плохую игру
07:38
Экономика
Минпромторг предложил ограничить сроки использования автомобилей в России
07:32
Происшествия
Два подростка попались на автоугоне и краже шин на Камчатке
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Росатом организует сбор батареек в отделениях «Почты России»

Общество
Росатом организует сбор батареек в отделениях «Почты России»
pixabay.com

Москва, 24 декабря. Пункты сбора батареек могут появиться в отделениях «Почты России» с 1 марта 2022 года. За реализацию этой идеи возьмется ФГУП «Федеральный экологический оператор (ФЭО), входящий в Росатом.

Оператор на совещании с участниками рынка в Минприроды предложил запретить импортерам батареек осуществлять их сбор, транспортировку и утилизацию, передает «Коммерсантъ». Это значит, что с марта следующего года ФЭО останется единственным, кто сможет утилизировать токсичные отходы в рамках закона «Об отходах производства и потребления».

Инициатива Росатома состоит в том, чтобы обязать импортеров заключать прямое соглашение с ФЭО на сбор и утилизацию, оплачивая соответствующие услуги. Вместе с этим оператор предложил заставить магазины получать паспорта опасности на контейнеры с батарейками.

В организации отметили, что компании, которые организуют сбор и утилизацию батареек своими силами, смогут и дальше это делать. Однако при условии предоставления оператору сведений через онлайн-систему.

Тема раздельного сбора отходов является одной из приоритетных в России. Президент Владимир Путин ранее заявил, что мусорная реформа в стране продвигается с опережением плана.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Росатом организует сбор батареек в отделениях «Почты России»
почта россии росатом батарейки
Комментировать