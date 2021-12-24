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Депутат Хамзаев посчитал необходимым ограничить продажу фруктовых пивных напитков

  /   Обновлено: 24 декабря 2021 06:58
Общество
Депутат Хамзаев посчитал необходимым ограничить продажу фруктовых пивных напитков
 /  Борис Гришин

Москва, 24 декабря. Продажу популярных среди молодого населения РФ пивных напитков с фруктовыми ароматизаторами необходимо ограничить. Об этом заявил депутат Госдумы, руководитель проекта «Трезвая Россия» Султар Хамзаев.

Соответствующее письмо парламентарий отправил на имя главы Минздрава Михаила Мурашко. Как отметил Хамзаев, средства от продажи фруктовых пивных напитков на данный момент составляют значительную долю выручки заведений розничной торговли. При этом приобретают их, как правило, молодые люди. Копию письма передает RT.

«В этой связи прошу вас оценить целесообразность ограничить на территории России реализацию алкогольных пивных напитков, содержащих в своём составе фруктовые ароматизаторы», — говорится в обращении.

Депутат также отметил, что важной задачей государства является снижение употребления алкоголя среди всех категорий населения. Это, в свою очередь, большой шаг на пути формирования массовой приверженности здоровому образу жизни.

В России тем временем возросла популярность крепкого алкоголя. Его поставки увеличились на 19,73 процента.

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госдума продажа ограничение хамзаев фруктовое пиво
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