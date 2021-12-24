Сборная России по хоккею уступила Канаде со счетом 4:6 в контрольном матче перед МЧМ-2022

Эдмонтон, 24 декабря. Канадцы обыграли российских хоккеистов со счетом 6:4 в товарищеском матче перед началом молодежного чемпионата мира. Встреча прошла на стадионе «Роджерс Плэйс».

За хозяев шайбы забрасывали Мэйсон Мактавиш (7-я и 37-я минуты), Ридли Грейг (8), Кент Джонсон (13), Лукас Кормье (16), Коннор Бедард (50). В составе сборной России отличились Никита Чибриков (23), Матвей Мичков (32, 60), Александр Пашин (38). После первого периода россияне проигрывали со счетом 0:4, однако позже им удалось сократить отставание.

Молодежный чемпионат мира состоится в городах Эдмонтон и Ред-Дир (Канада) с 26 декабря по 5 января. Сборная России попала в группу В и проведет первый матч против Швеции. На групповом этапе российские хоккеисты также сыграют с командами из Швейцарии, Словакии и США.

Вскоре в Пекине пройдут зимние Олимпийские игры. Цвета российской сборной не будут представлять игроки НХЛ, поскольку организация запретила своим хоккеистам участвовать в грядущей Олимпиаде.