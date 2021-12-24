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Столбик термометра в якутском Оймяконе опустился до минус 61 градуса

  /   Обновлено: 24 декабря 2021 06:50
Общество
Столбик термометра в якутском Оймяконе опустился до минус 61 градуса
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Никеричев

Якутск, 24 декабря. Мощные морозы до минус 61 градуса пришли в якутское село Оймякон. Такая погода редко встречается даже в самом холодном месте Северного полушария.

Обычно столбик термометра в Оймяконе зимой держится на отметке около 40 градусов мороза. Однако этот год стал исключением и экстремальные холода затронули не только Европейскую часть России, но и Якутию.

За право называться самым холодным населенным пунктом борются два якутских села. Речь идет о Верхоянске и Оймяконе. Официально самая низкая температура воздуха на Северном полушарии была зафиксирована в первом из них. В январе 1885 года столбик термометра в Верхоянске опускался до минус 67,8 градуса. Через 48 лет этот результат повторился.

Существует мнение, что в Оймяконе холодало до 71,2 и даже 77,8 градуса. Однако официального подтверждения этой информации в настоящее время нет.

Экстремальные морозы наблюдаются по всей территории Якутии. В региональной столице температура опускается до 50 градусов ниже нуля, из-за чего в городе приостановлена работа школ и детских садов.

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