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Автомобиль наехал на санки с маленьким ребенком в Новосибирске

Происшествия
Автомобиль наехал на санки с маленьким ребенком в Новосибирске
ФБА «Экономика сегодня»  /  Степан Яцко

Новосибирск, 24 декабря. Двухлетний мальчик получил тяжелые травмы в результате наезда на него автомобиля в Новосибирске. Ребенка госпитализировали, врачи оказывают ему медицинскую помощь.

Инцидент произошел рано утром во дворе дома на улице Выставочной. Водитель Mitsubishi Pajero осуществлял движение задним ходом. В темноте он не заметил санки, в которых сидел мальчик, передает НГС.

«В результате ребенок, предварительно, с тяжелой травмой головы и ушибами доставлен в больницу», — рассказали в ГИБДД Новосибирска.

Молодого москвича ранее приговорили к пяти годам лишения свободы за смертельное дорожно-транспортное происшествие с тюбингом. Мужчина решил прокатить в надувных «санках» подростка. В результате столкновения «плюшки» с деревом, школьник получил несовместимые с жизнью травмы.

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авария ребенок санки
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