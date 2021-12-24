Все многоквартирные дома подключили к теплу после аварии на ТЭЦ в Улан-Удэ

Улан-Удэ, 24 декабря. Все многоквартирные дома подключили к отоплению в Улан-Удэ, где накануне произошла авария на ТЭЦ-1. Однако горожанам до сих пор нужны обогреватели, говорится на сайте правительства Бурятии.

По состоянию на 06:00 по местному времени, на ТЭЦ-1, работают три котлоагрегата, переключение потребителей тепломагистрали №5 на тепломагистраль №6 произведено в 19:00 по местному времени. К полуночи было подано напряжение от трансформаторов на электропитание оборудования котлов №8 и №9. Запуск котлов на ТЭЦ-1 после аварии продолжается.

Как указал мэр города Игорь Шутенков, удалось не допустить снижение параметров. Это позволит быстрее повысить температуру в домах при включении котлов. Все дома уже подключены к отоплению.

На ТЭЦ-1 в четверг произошло задымление из-за возгорания электрической проводки. Было отключено четыре котла. Из-за аварии в Улан-Удэ ввели режим ЧС республиканского уровня.