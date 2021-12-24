МИД России: заявления Украины о продлении транзита газа обусловлены политическими целями

Москва, 24 декабря. Сегодняшние слова Киева о готовности продлить транзит российского газа несут за собой яркий политический окрас. Такое заявление сделал директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.

Дипломат подчеркнул, что до истечения нынешнего договора остается еще три года. По словам Полищука, диалог о продлении транзита голубого топлива можно вести лишь в том случае, когда есть четкое понимание, «кто из партнеров будет готов закупать российский газ, в каких объемах и на каких условиях».

«Постановка Киевом вопроса о продлении договора за три года до его истечения может преследовать только политические цели», — передает РИА Новости слова дипломата.

На днях министерство экономики Германии подтвердило гарантию безопасности поставок российского газа на немецкий рынок. Как отметили резиденты ФРГ, на данный момент факты перебоя не фиксировались.