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«Два часа мини-трактором чистил снег»: Навка рассказала о домовитости Пескова

Общество
«Два часа мини-трактором чистил снег»: Навка рассказала о домовитости Пескова
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Москва, 24 декабря. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обожает заниматься домашними делами и может сделать своими руками практически что угодно. Об этом рассказала его супруга, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка.

Общественность привыкла наблюдать за Песковым на брифингах, однако за этим официальным образом скрывается очень трудолюбивый в домашних делах человек. Навка призналась, что ей очень повезло с мужем, который держит все бытовые вопросы под своим контролем, передает «Комсомольская правда».

«Вот вчера в выходной день супруг два часа мини-трактором чистил снег. Это и дело полезное, и спортивная нагрузка. В пандемию муж с соседями стали окультуривать, чистить лес, который у нас недалеко от дома: собирали, рубили сухие ветки, складывали в вязанки», — рассказала фигуристка.

Она отдала должное родителям Пескова. Отец с детства учил будущего пресс-секретаря Кремля, как быть настоящим мужчиной.

Песков также неоднократно высказывал восхищение своей женой. По его словам, она настоящая трудолюбивая и сильная женщина, которой пришлось столкнуться с множеством препятствий на пути к счастью.

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