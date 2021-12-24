Онкобольной ветеран «Спартака» Самохин попал в реанимацию после перенесенного инсульта

Москва, 24 декабря. Бывшего футболиста московского «Спартака» и тренера Виктора Самохина сразил инсульт на фоне онкологического заболевания. Он находится в реанимации, сообщили на сайте болельщиков клуба.

Фанаты команды объявили сбор денежных средств для помощи 67-летней легенде красно-белых. О состоянии Самохина пока не сообщалось.

Виктор Самохин получил известность благодаря своим выступлениям за «Спартак» с 1973 по 1981 год. В 1979-м году вместе с красно-белыми футболист выиграл чемпионат СССР. Суммарно в футболке «Спартака» Самохин отыграл более 200 матчей. На протяжении десяти лет ветеран клуба трудится тренером в академии красно-белых.

«Спартак» недавно возглавил итальянский тренер Паоло Ваноли. Наставник будет получать 1,5 миллиона евро в год.