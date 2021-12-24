Депутат Рады Кива высмеял артистичность «афериста» Зеленского

Киев, 24 декабря. Фокусы президента Украины Владимира Зеленского уже крайне надоели гражданам страны. Такое заявление сделал депутат Верховной рады Илья Кива после очередного конфуза, который произошел с главой государства.

Речь идет о видеоролике, при монтаже которого была допущена грубая ошибка. На кадрах Зеленский из зала слушает речь своего «двойника», выступающего с трибуны. Кива отметил, что «так выразительно с эмоцией толкать в пустоту, может только настоящий артист».

«Когда в твоей стране президент артист-аферист, он может одновременно выступать с трибуны и находиться в зале среди слушателей! Как они своими фокусами уже всех достали. Все из говна пулю лепят…», — написал в своих соцсетях депутат.

Офис Владимира Зеленского ранее обнародовал ролик с конференции послов Украины «Дипломатия 30. Стратегия сильного государства». На кадрах президент аплодирует сам себе.