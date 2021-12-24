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Депутат Рады Кива высмеял артистичность «афериста» Зеленского

  /   Обновлено: 24 декабря 2021 05:53
Политика
Депутат Рады Кива высмеял артистичность «афериста» Зеленского
facebook.com  /  Илья Кива

Киев, 24 декабря. Фокусы президента Украины Владимира Зеленского уже крайне надоели гражданам страны. Такое заявление сделал депутат Верховной рады Илья Кива после очередного конфуза, который произошел с главой государства.

Речь идет о видеоролике, при монтаже которого была допущена грубая ошибка. На кадрах Зеленский из зала слушает речь своего «двойника», выступающего с трибуны. Кива отметил, что «так выразительно с эмоцией толкать в пустоту, может только настоящий артист».

«Когда в твоей стране президент артист-аферист, он может одновременно выступать с трибуны и находиться в зале среди слушателей! Как они своими фокусами уже всех достали. Все из говна пулю лепят…», — написал в своих соцсетях депутат.

Офис Владимира Зеленского ранее обнародовал ролик с конференции послов Украины «Дипломатия 30. Стратегия сильного государства». На кадрах президент аплодирует сам себе.

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зеленский кива аферист
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