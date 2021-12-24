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Певица Салтыкова поделилась своим способом сохранения молодости после 50 лет

  /   Обновлено: 24 декабря 2021 05:52
Шоу-бизнес
Певица Салтыкова поделилась своим способом сохранения молодости после 50 лет
facebook.com  /  Irina Saltykova / Ирина Салтыкова

Москва, 24 декабря. Артистка Ирина Салтыкова не пользуется услугами хирургов, а предпочитает сохранять молодость естественным путем. Как ей это удается, певица рассказала в интервью для YouTube-канала Super.

Хорошо выглядеть может каждый человек. Для этого во всем необходимо соблюдать меру. Особенно это касается курения и алкоголя, такие регулярные привычки могут значительно ухудшить самочувствие и приблизить старость.

«Я могла бы выглядеть лучше, и я стараюсь. Секрета нет — каждый может попробовать. Во-первых, хорошее настроение, во-вторых, ни на кого не злиться. И третье — уверенность в себе. А может, и выпить, но разово!» — отметила Салтыкова.

Она призналась, что ни в чем себе не отказывает. Звезда обожает эклеры и не намерена лишать себя любимого лакомства. Певица допускает, что когда-то все же воспользуется услугами пластического хирурга. Сейчас же она этого не делает, а также не использует мезотерапию или гиалуроновую кислоту.

Ирина Салтыкова ранее рассказала, почему не вышла замуж за хоккеиста Павла Буре. Одной из причин стала разница в возрасте.

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