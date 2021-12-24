Мясников: интраназальная вакцина способна затормозить распространение «Омикрона»

Москва, 24 декабря. Вакцинация населения интраназальным препаратом от коронавируса может сбавить быстрое распространение омикрон-штамма. Такое заявление сделал телеврач Александр Мясников в своем Telegram-канале.

Доктор также озвучил собственный прогноз по будущему развитию пандемии коронавируса в мире. Мясников считает, что в следующем году вновь могут появиться ранее не выявленные разновидности инфекции.

«Кстати — скорейшее внедрение интраназальной вакцины от COVID-19 может затормозить быстрое распространение "Омикрона". Застопорить его размножение именно в месте проникновения — в носоглотке», — написал телеведущий.

Неделей ранее в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия-1» Александр Мясников призвал всех людей относиться к сексу с умом. Он обратил внимание, что половой акт несет для организма достаточно мощную физическую нагрузку, поэтому к такому процессу нужно подходить с ответственностью.