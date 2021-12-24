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Сенатор Косачев подтвердил слова Путина о готовящейся провокации ВСУ в Донбассе

Политика
Сенатор Косачев подтвердил слова Путина о готовящейся провокации ВСУ в Донбассе
Агентство городских новостей Москва  /  Софья Сандурская

Москва, 24 декабря. Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев отреагировал на предположение президента России Владимира Путина о готовящейся военной операции Украины против ДНР и ЛНР.

По словам политика, провокация будет направлена именно против России. С помощью нее Запад захочет спровоцировать Москву на военные действия, чтобы оправдать свои ожидания об «агрессии» РФ.

«Какая-то масштабная провокация, которая должна дать миру картинку "агрессии России", чтобы Запад мог, наконец, сказать: "а мы предупреждали!" Похоже, коллективный Запад действительно "прощупывает", при каких именно условиях Россия отреагирует примерно так, как отреагировала в 2008 году на атаку Грузии на Цхинвал и на миротворцев. Опасная игра», — заявил Косачев на своей странице в Facebook.

Ранее Владимир Путин предупредил о последствиях расширения НАТО на восток. По словам политолога Сергея Маркова, эти слова звучали как ультиматум коллективному Западу.

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