Вашингтон, 24 декабря. Западные СМИ не оставляют попыток усугубить напряжение вокруг Киева. На этот раз американское издание Bloomberg прибегло к старому трюку и опубликовало фейковый снимок со спутников, чтобы таким образом доказать «усиление» России на границе с Украиной.

Авторы Bloomberg, ссылаясь на британскую компанию Jane’s, заявили, что Россия якобы «продолжает наращивать» численность своей армии на границе с Украиной. При чем в материале американских журналистов даже указаны «точные» цифры: якобы 122 тысячи военнослужащих находятся в 200 км от украинской границы.

В качестве доказательства «подготовки вторжения» Bloomberg приложил к статье спутниковый снимок, к которому они отсылали еще в ноябре. То есть американские авторы утверждают о «новом усилении» России на украинской границе, опираясь на фото двухмесячной давности. Также издание ссылается на данные Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Аналогичный трюк Bloomberg уже пытался провернуть месяц назад. Тогда американское СМИ адресовало европейским союзникам «предупреждение» о готовящейся атаке на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал происходящее в западной прессе «нагнетанием напряженности», которая нужна, чтобы выставить Россию в нелицеприятном свете. А все сообщения о «вторжении» не имеют ничего общего с действительностью, подчеркнул представитель Кремля.