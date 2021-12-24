Эксперт по безопасности Победоносцев: «дедовские» способы позволят сохранить тепло в доме

Москва, 24 декабря. Некоторые россияне привыкли повышать температуру воздуха в квартирах при помощи газовой плиты, но такой способ не самый лучший. Как безопасно утеплить помещение, рассказал эксперт по безопасности Сергей Победоносцев.

Использование газовой плиты в качестве обогрева может навредить здоровью человека. Чтобы такой способ был безопасным, нужен приток свежего воздуха. В противном случае есть риск отравления продуктами горения, пишет радио Sputnik.

Эксперт по безопасности посоветовал не давать лишнюю нагрузку на электросети мощными обогревателями или конвекторами. Чтобы поддерживать комфортную температуру, Победоносцев предложил прибегнуть к «дедовским способам».

«Лучше утеплить окна старым дедовским способом. Я советую обложить окна ватой, проклеить все швы межоконных рам. Между батареей и стеной дома стоит поставить теплоизоляционный экран для отражения теплового излучения. Он не даст теплу уйти в бетон, а отразит его обратно в комнату. Это тоже старый дедовский способ, который пока никто не переплюнул», — отмети эксперт.

Сильные морозы могут застать врасплох коммунальщиков и добавить проблем простым гражданам. Жители мордовского общежития вынуждены мерзнуть из-за отсутствия отопления. Собственники комнат регулярно жалуются на холодные батареи с наступлением зимы.