Страны коллективного Запада, не решившие вопросы безопасности Мали, недовольны потерей позиций в регионе и контроля над африканской республикой, которая предпочла Франции равноправное и взаимовыгодное партнерство с Россией.

К примеру, МИД Франции опубликовал пресс-релиз по поводу размещения «ЧВК Вагнера» в Мали. Ранее правительство африканской страны обратилось за помощью к РФ, ставшей надежным союзником для многих государств Черного континента и, в том числе, к частной военной компании. Это произошло после провала военной операции Пятой республики «Бархан» и последующих политических манипуляций Елисейского дворца касательно вывода собственного контингента.

Очередной выпад Парижа в адрес россиян прокомментировала журналистка Анастасия Попова.

«Между делом «ЧВК Вагнер» зашла в Мали. В связи с чем опубликовано истерическое коммюнике 14 европейских стран плюс Канада. Категорически осудили, глубоко сожалеют, что деньги малийские власти тратят, видите ли, не на свою армию, а на каких-то заморских наемников. Появление русских там ухудшит ситуацию с безопасностью, с правами человека (!), поставит под угрозу мир и помешает международному сообществу обеспечить защиту гражданского населения», — сыронизировала она в личном Telegram-канале.

Global Look Press / © Nicolas Remene / Keystone Press Agency

Попова считает, что таким образом Франция пытается скрыть собственные неудачи в Мали, которая превратилась в сосредоточение международного терроризма за время присутствия военнослужащих операции «Бархан». По ее мнению, негативное влияние Парижа на ситуацию в африканской стране объясняет, почему Бамако обратилась за помощью к Москве:

«Далее говорят о том, что наши самолеты военные туда-сюда летают, геологи по аэропорту ходят, обвиняют российские власти во всех смертных и призывают действовать ответственно и конструктивно в регионе. Ага, так же ответственно, как там разворошили все французы? Думаю, малийцы знают, что с нашими будет все как раз наоборот, четко и по делу».

Ранее глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров, выступая на полях 76-й сессии Генассамблеи ООН, отметил, что Мали, как и любое суверенное государство, имеет право самостоятельно выбирать с какими странами заключать взаимовыгодные соглашения:

«Малийские власти оценили собственные способности как недостаточные без внешней поддержки. И поскольку внешняя поддержка сокращается со стороны тех, кто обязался там помогать искоренять терроризм, они обратились к частной российской военной компании. Эта деятельность осуществляется на законной основе и касается отношений между принимающей стороной, легитимным правительством и теми, кто предлагает услуги по линии иностранных специалистов».

Пресс-служба МИД РФ /

Позже послы Европарламента ввели антироссийские санкции, испугавшись результативности отечественных специалистов в Африке. По мнению главы Содружества офицеров за международную безопасность Александра Иванова, резолюция ЕС напрямую связана с опасениями коллективного Запада, а в первую очередь Франции, окончательно утратить влияние на материке. По его мнению, иностранные акторы не хотят признавать собственный провал в регионе и именно поэтому выступают против равноправного сотрудничества Москвы со странами Черного континента.

«Сегодня послы ЕС одобрили введение антироссийских санкций против граждан нашей страны, работающих в Африке. Все мы понимаем, что из себя представляют такие санкции. Это лицемерный акт, который показывает истинное лицо Европы. Обеспечение мира и равное сотрудничество с африканскими странами считается европейцами преступлениями. СОМБ уже много лет работает в Центральноафриканской Республике и мы добились значительных результатов. В ЦАР уважают и любят специалистов из нашей страны. Это связано с тем, что мы работаем честно и открыто».

Федеральное агентство новостей /

Одним из наглядных подтверждений укрепления отношений между Бамако и Москвой стал недавний визит российской делегации в африканскую страну, которую тепло встретили местные жители. Примечательно, что в этот же день власти Мали отказали в посещении президенту Франции Эммануэлю Макрону, который пренебрег всеми дипломатическими нормами и не стал согласовывать запланированную поездку с правительством в Бамако.