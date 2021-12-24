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«Человек-паук: Нет пути домой» установил рекорд по кассовым сборам в 2021 году

Общество
«Человек-паук: Нет пути домой» установил рекорд по кассовым сборам в 2021 году
Кадр из фильма «Человек-Паук: нет пути домой»

Лос-Анджелес, 24 декабря. Кассовые сборы фильма «Человек-паук: Нет пути домой» достигли отметки в 800 млн долларов. Таким образом, новый проект киновселенной Marvel стал самым прибыльным в этом году.

Такого результата картина достигла спустя неделю проката. Ранее рекорд принадлежал очередному фильму про агента британских спецслужб Джеймса Бонда «Не время умирать», собравшему 774 млн.

За пределами США новый Человек-паук собрал 457,4 млн долларов. Россия в этом рейтинге заняла восьмое место с показателем 22,2 млн. Премьера картины в РФ состоялась 15 декабря.

Судя по отзывам телезрителей, сборы в данном случае соответствуют качеству продукта. Многие блогеры и кинокритики назвали фильм «Человек-паук: Нет пути домой» лучшим в киновселенной Marvel. В некоторых кинотеатрах люди и вовсе вставали с мест и аплодировали.

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