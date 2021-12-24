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Около 200 млрд рублей может потребоваться для индексации страховых пенсий в 2022 году

Экономика
Около 200 млрд рублей может потребоваться для индексации страховых пенсий в 2022 году
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 24 декабря. Страховые пенсионные выплаты проиндексируют в России 1 января 2022 года. Их увеличат на 5,9%, ранее заложенные в бюджете страны.

Президент России Владимир Путин на прошедшей большой ежегодной пресс-конференции распорядился увеличить страховые пенсии до показателя выше уровня инфляции. По итогам 2021 года последняя составит восемь процентов, передают «Известия».

Данные Росстата свидетельствуют о достижении годовой инфляции до 8,22%. При этом в бюджете предусмотрена индексация только на 5,9%. Эксперты из МГУ и АКРА подсчитали, что государству на эти цели в следующем году придется потратить минимум 154 миллиарда рублей. Аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс» Александр Осин вовсе считает, что понадобится 212,7 миллиарда рублей.

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предположил, что чиновниками будет выбран механизм компенсаций «задним числом». Сначала пенсии проиндексируют на 5,9%, после чего выплатят недополученную часть.

Юрист Артем Зеленков ранее заявил, что пенсии в России могут проиндексировать на девять процентов. Такой прогноз был сделан с учетом снижения покупательской способности населения.

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россия пенсии индексация
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