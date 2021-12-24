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Кудрявцева пытается вернуть память после перенесенного COVID-19

Шоу-бизнес
Кудрявцева пытается вернуть память после перенесенного COVID-19
instagram.com  /  @leratv

Москва, 24 декабря. Телеведущая Лера Кудрявцева переживает последствия COVID-19. Она столкнулась с проблемами с памятью и нервной системой.

Артистка пообщалась с журналистами на рождественском концерте музыканта Григория Лепса. Кудрявцева заразилась коронавирусной инфекцией в начале 2021 года, через два-три месяца после выздоровления она заметила некоторые изменения.

«Через два-три месяца после COVID-19 нервная система у меня "накрылась". Памяти после болезни совсем нет. Приходится тренировать. Сижу с кроссвордами, учу что-то. Ну говорят, нужно следить, чтобы нейроны были всегда активны, вот занимаюсь», — рассказала Кудрявцева.

Ранее она в эфире шоу «Звезды сошлись» резко высказалась о разводе Григория Лепса с Анной Шаплыковой. Телеведущая назвала «доброй традицией» у мужчин расторгать брак после 20 лет совместной жизни.

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память кудрявцева коронавирус
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