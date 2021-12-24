Горбачев: после распада СССР в голову США ударило высокомерие

Москва, 24 декабря. Соединенные Штаты Америки вели себя высокомерно после распада Советского Союза, что привело к идее расширения НАТО и забвению принципов коллективной безопасности. Об этом рассказал экс-президент СССР Михаил Горбачев.

Отвечая на вопрос, можно ли было после распада СССР выстроить отношения с Западом в ином ключе без ущерба для РФ, политик напомнил, что этот процесс ослабил страну и вызвал «хаос и «коллапс экономики», передает РИА Новости.

«Как в таком положении рассчитывать на равноправные отношения с США, с Западом? Это первое. Второе, и не менее важное, это триумфаторские настроения на Западе, особенно в США. Им ударило в голову высокомерие, самоуверенность. Объявили победу в холодной войне. А ведь мы вместе вытаскивали мир из конфронтации, из ядерной гонки. Нет, "победители" решили строить новую империю. Отсюда пошла идея расширения НАТО», — подчеркнул Горбачев.

При этом Горбачев посетовал, что руководство России во главе с Борисом Ельциным на начальном этапе отреагировало на данную ситуацию «очень вяло», а позднее и вовсе стало перекладывать вину на него. Кроме того, были преданы забвению важнейшие документы о коллективной безопасности. Как считает бывший советский лидер, их еще можно вернуть. Для этого нужно, чтобы президент России Владимир Путин и глава Белого дома Джо Байден пришли к компромиссу.

Ранее Михаил Горбачев выразил надежду, что российско-американские отношения будут давать результаты. Политик добавил, что все усилия по обеспечению безопасности будут тщетны, если правительства и дальше будут вкладывать ресурсы в гонку вооружений.