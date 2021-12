Пение дочери покойной Началовой вызвало «мурашки» у слушателей сходством с матерью

Москва, 24 декабря. Единственная дочь покойной Юлии Началовой Вера Алдонина выступила на школьном праздничном концерте в преддверии Нового года. Девушка исполнила популярную рождественскую песню американской исполнительницы Мэрайи Кэри. Услышав голос Веры, пользователи Сети были поражены.

Девочка учится в девятом классе в международной общеобразовательной школе «Интеграция XXI век». Она довольно часто выступает на разных мероприятиях с музыкальными номерами.

Об очередном концерте Вера рассказала в своем Instagram, где опубликовала фрагмент выступления. Наследница Началовой тщательно подготовилась к праздничному мероприятию. Перед публикой девочка предстала в романтическом образе: черное мини-платье, расшитое золотистыми узорами, блестящие туфли-лодочки и игривые кудряшки. Как отметила Вера, для выступления она выбрала свою любимую композицию.

«На школьном предновогоднем концерте я спела свою любимую рождественскую песню M. Carey All I want for Christmas is you», — написала в соцсети юная исполнительница.