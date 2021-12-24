Пение дочери покойной Началовой вызвало «мурашки» у слушателей сходством с матерью

Москва, 24 декабря. Единственная дочь покойной Юлии Началовой Вера Алдонина выступила на школьном праздничном концерте в преддверии Нового года. Девушка исполнила популярную рождественскую песню американской исполнительницы Мэрайи Кэри. Услышав голос Веры, пользователи Сети были поражены.

Девочка учится в девятом классе в международной общеобразовательной школе «Интеграция XXI век». Она довольно часто выступает на разных мероприятиях с музыкальными номерами.

Об очередном концерте Вера рассказала в своем Instagram, где опубликовала фрагмент выступления. Наследница Началовой тщательно подготовилась к праздничному мероприятию. Перед публикой девочка предстала в романтическом образе: черное мини-платье, расшитое золотистыми узорами, блестящие туфли-лодочки и игривые кудряшки. Как отметила Вера, для выступления она выбрала свою любимую композицию.

«На школьном предновогоднем концерте я спела свою любимую рождественскую песню M. Carey All I want for Christmas is you», — написала в соцсети юная исполнительница.

Пользователи Сети, услышав как поет Вера, поразились насколько ее голос похож на звучание Юлии Началовой. Некоторые даже отметили, что в свои 15 лет девочка уже превзошла знаменитую маму.

«Лучше, чем мама поешь. Молодец», — похвалил фанат.

«Мурашки, голос Ю. Началовой!» — поразился поклонник.

«Верочка, голос просто чудо, мамина энергетика», — прокомментировал подписчик.

Ранее дочь Юлии Началовой рассказала о том, как ей живется после смерти мамы. Сейчас девочка живет с бабушкой и дедушкой по материнской линии — Таисией и Виктором Началовыми. Также Вера поддерживает общение со своим отцом — футболистом Евгением Алдониным.