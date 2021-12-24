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Hollywood Reporter: еще две женщины заявили о домогательствах со стороны актера Криса Нота

Общество
Hollywood Reporter: еще две женщины заявили о домогательствах со стороны актера Криса Нота
Global Look Press  /  Lev Radin/Keystone Press Agency

Лос-Анджелес, 24 декабря. Скандал вокруг актера Криса Нота оброс новыми подробностями. Звезду сериала «Секс в большом городе» обвинили в домогательствах кантри-певица и актриса-дублер, пишет Hollywood Reporter.

Автор песен Лиза Джентил подверглась сексуальным домогательствам со стороны Криса Нота еще в 2002 году, говорится в источнике. Тогда она работала в нью-йоркском ресторане. Артисты уже были знакомы, поэтому предложение подвезти девушку до дома не показалось ей странным.

Когда Нот и Джентил поднялись к ней домой, актер начал насильно целовать девушку и трогать ее тело. После отказа в продолжении звезда «Секса в большом городе» пригрозил разрушить ее карьеру, если о случившемся кто-то узнает. Возбудить уголовное дело не получится из-за истечения срока давности. Но певица надеется помочь другим пострадавшим от действий Нота.

Еще одной потерпевшей стала актриса, которая четыре сезона в «Сексе в большом городе» дублировала Кристин Дэвис. Женщина отметила «токсичное» поведение Криса Нота. А на съемочной площадке рядом с актером ей было некомфортно.

Звезды Голливуда Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон и Кристин Дэвис прокомментировали скандал вокруг коллеги Криса Нота. Актрисы поддержали женщин, которые обвинили звезду сериала в домогательствах.

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