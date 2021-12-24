Водитель иномарки погиб в аварии с автобусом в Биробиджане

Биробиджан, 24 декабря. Смертельная авария произошла на автомобильной дороге Биробиджан — Унгун — Ленинское. В результате столкновения Nissan с пассажирским автобусом погиб водитель иномарки. Об этом сообщили в региональном отделении УМВД России.

По предварительным данным, пассажиры общественного транспорта отделались легким испугом. Водитель также не пострадал.

«В 6:38 в районе 13 км автодороги Биробиджан — Унгун — Ленинское водитель автомобиля Nissan не учел безопасную дистанцию до впередидвижущегося транспортного средства, в результате чего совершил столкновение с пассажирским автобусом маршрутом №7», — сказали в пресс-службе ведомства.

Этой ночью в Курортном районе Санкт-Петербурга произошла авария с участием микроавтобуса и легкового автомобиля. Столкновение спровоцировало возгорание в салоне седана, из-за чего он полностью выгорел.