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Три человека стали жертвами пожара в якутском поселке Светлый

  /   Обновлено: 24 декабря 2021 04:03
Происшествия
Три человека стали жертвами пожара в якутском поселке Светлый
 /  Пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области

Светлый, 24 декабря. Пожар вспыхнул в одном из многоквартирных домов на территории поселка Светлый. В результате возгорания погибли три человека, рассказали в ГУ МЧС по Якутии.

Сообщение о пожаре поступило диспетчерам в ночь с четверга на пятницу в 2:53 по местному времени. Спасатели прибыли на место происшествия спустя две минуты. Открытый огонь полностью охватил одну из комнат.

«Из дома было эвакуировано 26 человек, в том числе четыре ребенка. В результате пожара огнем повреждена квартира на площади 30 квадратных метров. К сожалению, погибло три человека», — сообщили в МЧС по Якутии.

Погибшими оказались женщина и мужчина 1972 и 1966 годов рождения, личность третьей жертвы устанавливается. Виновник произошедшего пока неизвестен. К тушению огня привлекли пять единиц спецтехники и 15 пожарных.

Еще один пожар произошел в Нижнем Новгороде вечером 23 декабря. В результате возгорания погиб мужчина. Другого пострадавшего увезли в больницу с травмами. Уточняется, что огонь распространялся в двухэтажном доме.

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пожар мчс смерть якутия светлый
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