Москва, 24 декабря. Российский лидер Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции разозлил Украину напоминанием об общей истории с РФ, которое для Киева является «платком Фриды». Такое заявление сделала журналистка Юлия Витязева.

Путин в ходе ответа на вопросы заметил, что отцом-основателем Украины является дедушка Владимир Ленин. Это было сделано во время создания Советского Союза.

«Договор 1922 года — союзный и 1924 — год конституции, правда, после его смерти, но по его принципам создано», — акцентировал внимание российский лидер.

Витязева напомнила, что Украина о заслугах Ленина помнит, но всеми силами старается забыть. Так, в стране активно и яростно сносятся памятники вождю, уничтожаются все исторические связи с Россией. Однако, по словам журналистки, никаких предпосылок для ненависти к СССР у Киева быть не должно.

Ведь именно в период Советского Союза Украина буквально получила в дар нынешнюю западную и восточную части плюс полуостров Крым. Тогда же в республике были возведены ГЭС, АЭС, заводы, развивалась промышленность, металлургия и машиностроение. Народ получал отдельные квартиры с канализацией и отоплением. И все это — только малая часть того, что получила Украина.

Сейчас Киев пытается выставлять советскую власть, как «диктатора», который покалечил много судеб. Витязева иронично отмечает, что украинцы тогда действительно «страдали, находясь под давлением Старшего Брата», ведь «никому не хочется жить сытой и самодостаточной жизнью».

ТАСС / Поддубный А.

«СССР еще кучей всего "бесполезного" по мелочи нагрузил. Исключительно из вредности, разумеется. Чтоб украинцы страдали и мучались. Причем, даже сейчас. Когда никакой УССР и в помине уже нет, а наследие ее все еще существует. В несколько неполном комплекте и аховом состоянии, но все же. И является не то, чтобы даже поводом для упрека, но ох каким напоминанием. О том, кому девушка по имени Украина обязана самим фактом своего появления на карте», — заметила Витязева.

Журналистка назвала украинцев гордым народом, который ненавидит тех, кому должен. Именно поэтому Киев пытается вычеркнуть из истории личностей, которые вкладывали в эти территории силы и деньги. Например, императора Петра I, его последовательницу Екатерину II, уже упомянутого Владимира Ленина и приведшего СССР к победе в войне Иосифа Сталина.

«А если забыть не получается, то надо хоть ушат дерьмеца регулярно в их адрес выплескивать. Для душевного и желудочного облегчения. Чтоб хоть временно нигде ничего не давило и можно было хоть на чуть-чуть почувствовать себя сильными, независимыми, никому ничем не обязанными властелинами отдельно взятого глобуса. Который существует исключительно в их фантазиях», — добавила журналистка.

Все эти исторические личности и события всегда будут для Украины неким «платком Фриды». Нужно напоминать Киеву, кому он обязан своим существованием, намного чаще, чем Владимир Путин. Этот платок стоит приносить каждый день, чтобы вернуть страну в реальность. Показывать ей, из какой «великой и процветающей губернии» она превратилась в «захиревающую колонию Запада».

Украина, по словам многих местных жителей, до сих пор существует только благодаря оставшемуся от советского прошлого наследия. Именно из-за СССР в стране все еще есть заводы, дороги, больницы. При этом нынешние власти не приносят реальной пользы Украине, но зато пытаются уничтожить всю память о Советском Союзе и его достижениях с помощью так называемой декоммунизации.