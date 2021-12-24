Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 декабря 05:11
05:05
Общество
Психолог Нуммелин перечислила самые эффективные способы борьбы со стрессом
04:56
Общество
«Человек-паук: Нет пути домой» установил рекорд по кассовым сборам в 2021 году
04:39
Общество
Мясников оценил решение Merk поделиться формулой лекарства от COVID-19 с миром
04:38
Экономика
Около 200 млрд рублей может потребоваться для индексации страховых пенсий в 2022 году
04:37
Шоу-бизнес
Кудрявцева пытается вернуть память после перенесенного COVID-19
04:33
Политика
Горбачев: после распада СССР в голову США ударило высокомерие
04:19
Шоу-бизнес
Пение дочери покойной Началовой вызвало «мурашки» у слушателей сходством с матерью
04:11
Общество
Фонари на Марсовом поле после реставрации не оправдали ожиданий петербуржцев
04:11
Общество
Hollywood Reporter: еще две женщины заявили о домогательствах со стороны актера Криса Нота
04:04
Происшествия
Водитель иномарки погиб в аварии с автобусом в Биробиджане
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Журналистка Витязева: Путин словами о создании Украины Лениным бросил Киеву «платок Фриды»

  /   Обновлено: 24 декабря 2021 04:01
Политика
Журналистка Витязева: Путин словами о создании Украины Лениным бросил Киеву «платок Фриды»
Prt Scr youtube.com  /  НТВ

Москва, 24 декабря. Российский лидер Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции разозлил Украину напоминанием об общей истории с РФ, которое для Киева является «платком Фриды». Такое заявление сделала журналистка Юлия Витязева.

Путин в ходе ответа на вопросы заметил, что отцом-основателем Украины является дедушка Владимир Ленин. Это было сделано во время создания Советского Союза.

«Договор 1922 года — союзный и 1924 — год конституции, правда, после его смерти, но по его принципам создано», — акцентировал внимание российский лидер.

Витязева напомнила, что Украина о заслугах Ленина помнит, но всеми силами старается забыть. Так, в стране активно и яростно сносятся памятники вождю, уничтожаются все исторические связи с Россией. Однако, по словам журналистки, никаких предпосылок для ненависти к СССР у Киева быть не должно.

Ведь именно в период Советского Союза Украина буквально получила в дар нынешнюю западную и восточную части плюс полуостров Крым. Тогда же в республике были возведены ГЭС, АЭС, заводы, развивалась промышленность, металлургия и машиностроение. Народ получал отдельные квартиры с канализацией и отоплением. И все это — только малая часть того, что получила Украина.

Сейчас Киев пытается выставлять советскую власть, как «диктатора», который покалечил много судеб. Витязева иронично отмечает, что украинцы тогда действительно «страдали, находясь под давлением Старшего Брата», ведь «никому не хочется жить сытой и самодостаточной жизнью».

Журналистка Витязева: Путин словами о создании Украины Лениным бросил Киеву «платок Фриды»
ТАСС / Поддубный А.

«СССР еще кучей всего "бесполезного" по мелочи нагрузил. Исключительно из вредности, разумеется. Чтоб украинцы страдали и мучались. Причем, даже сейчас. Когда никакой УССР и в помине уже нет, а наследие ее все еще существует. В несколько неполном комплекте и аховом состоянии, но все же. И является не то, чтобы даже поводом для упрека, но ох каким напоминанием. О том, кому девушка по имени Украина обязана самим фактом своего появления на карте», — заметила Витязева.

Журналистка назвала украинцев гордым народом, который ненавидит тех, кому должен. Именно поэтому Киев пытается вычеркнуть из истории личностей, которые вкладывали в эти территории силы и деньги. Например, императора Петра I, его последовательницу Екатерину II, уже упомянутого Владимира Ленина и приведшего СССР к победе в войне Иосифа Сталина.

«А если забыть не получается, то надо хоть ушат дерьмеца регулярно в их адрес выплескивать. Для душевного и желудочного облегчения. Чтоб хоть временно нигде ничего не давило и можно было хоть на чуть-чуть почувствовать себя сильными, независимыми, никому ничем не обязанными властелинами отдельно взятого глобуса. Который существует исключительно в их фантазиях», — добавила журналистка.

Все эти исторические личности и события всегда будут для Украины неким «платком Фриды». Нужно напоминать Киеву, кому он обязан своим существованием, намного чаще, чем Владимир Путин. Этот платок стоит приносить каждый день, чтобы вернуть страну в реальность. Показывать ей, из какой «великой и процветающей губернии» она превратилась в «захиревающую колонию Запада».

Украина, по словам многих местных жителей, до сих пор существует только благодаря оставшемуся от советского прошлого наследия. Именно из-за СССР в стране все еще есть заводы, дороги, больницы. При этом нынешние власти не приносят реальной пользы Украине, но зато пытаются уничтожить всю память о Советском Союзе и его достижениях с помощью так называемой декоммунизации.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Журналистка Витязева: Путин словами о создании Украины Лениным бросил Киеву «платок Фриды»
украина путин большая пресс-конференция витязева
Комментировать