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Экс-полицейской в США грозит 25 лет тюрьмы за убийство чернокожего

Происшествия
Экс-полицейской в США грозит 25 лет тюрьмы за убийство чернокожего
unsplash.com

Сент-Пол, 24 декабря. Суд штата Миннесота признал бывшую сотрудницу полиции города Бруклин-Сентер Ким Поттер виновной в убийстве по неосторожности 20-летнего афроамериканца Данте Райта. Трансляцию судебного процесса вели американские телеканалы.

Следствие ранее предъявило Портер обвинения в причинении смерти по неосторожности первой и второй степени. Ей грозит 15 лет тюрьмы и штраф в размере 30 тысяч долларов по первому пункту, а также десять лет лишения свободы и штраф 20 тысяч долларов по второму. Ким Портер признана виновной по обоим обвинениям.

Как сообщили в правоохранительных органах, служебная ошибка Поттер стоила жизни молодого Райта. Во время задержания афроамериканец начал уезжать от полицейской на автомобиле, а она по ошибке использовала вместо электрошокового устройства служебный пистолет.

В то же время, в США в 2021 году было убито рекордное количество сотрудников полиции. Согласно предоставленным данным, на конец ноября погибли 58 полицейских, находящихся на рабочем месте, по сравнению с 47 убитыми за весь прошлый год.

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суд афроамериканцы полиция сша
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