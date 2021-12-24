Экс-полицейской в США грозит 25 лет тюрьмы за убийство чернокожего

Сент-Пол, 24 декабря. Суд штата Миннесота признал бывшую сотрудницу полиции города Бруклин-Сентер Ким Поттер виновной в убийстве по неосторожности 20-летнего афроамериканца Данте Райта. Трансляцию судебного процесса вели американские телеканалы.

Следствие ранее предъявило Портер обвинения в причинении смерти по неосторожности первой и второй степени. Ей грозит 15 лет тюрьмы и штраф в размере 30 тысяч долларов по первому пункту, а также десять лет лишения свободы и штраф 20 тысяч долларов по второму. Ким Портер признана виновной по обоим обвинениям.

Как сообщили в правоохранительных органах, служебная ошибка Поттер стоила жизни молодого Райта. Во время задержания афроамериканец начал уезжать от полицейской на автомобиле, а она по ошибке использовала вместо электрошокового устройства служебный пистолет.

В то же время, в США в 2021 году было убито рекордное количество сотрудников полиции. Согласно предоставленным данным, на конец ноября погибли 58 полицейских, находящихся на рабочем месте, по сравнению с 47 убитыми за весь прошлый год.