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Минсельхоз спрогнозировал повышение цен на хлеб и подсолнечное масло в 2022 году

Экономика
Минсельхоз спрогнозировал повышение цен на хлеб и подсолнечное масло в 2022 году
pexels.com  /  Mariana Kurnyk

Москва, 24 декабря. Стоимость пшеничной муки на территории России может увеличиться на 3,7% в начале следующего года. При этом не исключено, что хлеб подорожает на 2,1%, а подсолнечное масло — на 2,2%, соответствующий прогноз составили в Минсельхозе.

Как отметили в ведомстве, несмотря на то, что во всем мире цены на зерно и масличные семена идут вниз, затраты производителей только растут. Аналитики считают, что если ситуация с COVID-19 не будет ухудшаться, к весне 2022 года инфляция начнет замедляться, передают «Известия».

По мнению вице-президента Российского зернового союза Александра Корбута, мука и хлеб будут дорожать, однако это связано не с увеличением стоимости сырья, а с издержками на транспорт и коммунальные услуги. Исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев отметил, что оценить точность прогноза Минсельхоза сложно.

«Как мы и предсказывали, экспортные цены на масло падают, остаток сырья очень высокий, на рынке уже образуется его профицит ... И поэтому нет никаких рыночных оснований для роста цен на подсолнечник, а значит, и на социально значимое подсолнечное масло», — рассказал он.

При этом, как сообщил ранее зампредседателя правления «Руспродсоюза» Дмитрий Леонов, повышение стоимости мандаринов под Новый год в России маловероятно. По его словам, цитрусовые являются самым «маркерным» товаром перед праздниками, поэтому запасаться ими не стоит.

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