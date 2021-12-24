Экс-подполковник СБУ Прозоров заявил, что британские наемники «плотно обживают» юг Украины

Киев, 24 декабря. Бойцы британской частной военной компании (ЧВК) охраняют строящуюся военно-морскую базу в Очакове (Николаевская область). Такое заявление сделал экс-подполковник СБУ Василий Прозоров, отметив, что британцы сейчас «плотно обживают юг Украины».

Как пояснил бывший офицер, среди резидентов Великобритании — специалисты по строительству и логистике, возводящие военно-морскую базу на берегу Черного моря. Прибывающие авиаборты и грузы охраняют британские наемники, которые проживают в гостинице «Александровская» в Николаеве. Количество сотрудников специалистов и охраняющих их бойцов ЧВК Прозоров оценить затруднился.

«Британцы, которые плотно обживают юг Украины, прописались в Николаеве, куда на авиабазу Кульбакино (крупный военный аэродром на юго-восточной окраине Николаева — Прим. ФАН) регулярно приходят борта из Альбиона», — заявил Василий Прозоров в беседе с РИА Новости, ссылаясь на свои источники.

На днях глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что американские ЧВК готовят провокацию с применением химических компонентов в Донбассе. По словам министра, на данный момент на территории ЛДНР действуют порядка 120 наемников из США.