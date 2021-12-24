Врачи выписали из больницы трехкратного чемпиона мира по футболу Пеле

, 24 декабря. Бывший футболист сборной Бразилии, трехкратный чемпион мира Пеле был выписан из больницы, где проходил реабилитацию после операции по удалению опухоли в толстой кишке. Об этом пишет информационное агентство Reuters.

Пеле перенес хирургическое вмешательство в сентябре этого года. Его планово госпитализировали 8 декабря для прохождения лечения. До сих пор 81-летний бразилец восстанавливался после недуга.

«Пациент находится в стабильном состоянии и продолжит лечение опухоли толстой кишки, выявленной в сентябре», — сказали в медучреждении.

Недавно Пеле спустился на строчку вниз в списке лучших бомбардиров в истории мирового футбола. Его обошел форвард «ПСЖ» Лионель Месси, оформив дубль в матче Лиги чемпионов против «Брюгге». На тот момент у бразильца было 757 голов, у Месси — 758.