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Врачи выписали из больницы трехкратного чемпиона мира по футболу Пеле

Спорт
Врачи выписали из больницы трехкратного чемпиона мира по футболу Пеле
Global Look Press  /  Adriana Spaca/ZUMAPRESS.com

, 24 декабря. Бывший футболист сборной Бразилии, трехкратный чемпион мира Пеле был выписан из больницы, где проходил реабилитацию после операции по удалению опухоли в толстой кишке. Об этом пишет информационное агентство Reuters.

Пеле перенес хирургическое вмешательство в сентябре этого года. Его планово госпитализировали 8 декабря для прохождения лечения. До сих пор 81-летний бразилец восстанавливался после недуга.

«Пациент находится в стабильном состоянии и продолжит лечение опухоли толстой кишки, выявленной в сентябре», — сказали в медучреждении.

Недавно Пеле спустился на строчку вниз в списке лучших бомбардиров в истории мирового футбола. Его обошел форвард «ПСЖ» Лионель Месси, оформив дубль в матче Лиги чемпионов против «Брюгге». На тот момент у бразильца было 757 голов, у Месси — 758.

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