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The Drive: украинские ВВС не имеют шансов перед российскими системами ПВО

Армия
The Drive: украинские ВВС не имеют шансов перед российскими системами ПВО
Федеральное агентство новостей

Москва, 24 декабря. Российская армия способна нейтрализовать украинскую противовоздушную оборону, не пересекая границ. Такое мнение высказал американский военный эксперт Томас Ньюдик в статье для издания The Drive.

По его словам, в настоящий момент внимание всего мира сосредоточено на Украине, которая уже несколько лет находится в конфронтации с Россией. Некоторые западные государства полагают, что между сторонами может начаться полноценный военный конфликт. Однако шансы украинских ВВС на успешную борьбу в воздухе крайне малы, передает слова Ньюдика «ПолитРоссия».

«На бумаге украинская воздушная мощь не сможет сравниться даже с силами одного российского военного округа, не говоря уже о ВКС в целом», — считает военный эксперт.

Он отметил, что украинские самолеты сохранят уязвимость для ракетных ударов даже в случае, если они будут рассеяны по земле. По словам Ньюдика, из-за отсутствия шансов на победу в воздушном пространстве стране придется делать ставку на укрепление своих рубежей с запада.

При этом российская армия также легко справится и с американским контингентом в Европе. Как написали авторы китайского портала SunNews, даже если США смогут установить господство в воздухе, их ликвидируют сухопутные войска России.

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