Москва, 24 декабря. Российская армия способна нейтрализовать украинскую противовоздушную оборону, не пересекая границ. Такое мнение высказал американский военный эксперт Томас Ньюдик в статье для издания The Drive.

По его словам, в настоящий момент внимание всего мира сосредоточено на Украине, которая уже несколько лет находится в конфронтации с Россией. Некоторые западные государства полагают, что между сторонами может начаться полноценный военный конфликт. Однако шансы украинских ВВС на успешную борьбу в воздухе крайне малы, передает слова Ньюдика «ПолитРоссия».

«На бумаге украинская воздушная мощь не сможет сравниться даже с силами одного российского военного округа, не говоря уже о ВКС в целом», — считает военный эксперт.

Он отметил, что украинские самолеты сохранят уязвимость для ракетных ударов даже в случае, если они будут рассеяны по земле. По словам Ньюдика, из-за отсутствия шансов на победу в воздушном пространстве стране придется делать ставку на укрепление своих рубежей с запада.

При этом российская армия также легко справится и с американским контингентом в Европе. Как написали авторы китайского портала SunNews, даже если США смогут установить господство в воздухе, их ликвидируют сухопутные войска России.