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Западные СМИ выбрали самую понравившуюся цитату Путина с пресс-конференции в Манеже

Политика
Западные СМИ выбрали самую понравившуюся цитату Путина с пресс-конференции в Манеже
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 24 декабря. Высказывание президента России Владимира Путина о гарантиях безопасности больше всего понравилась западным журналистам. Иностранные издания растиражировали цитату российского лидера.

Речь идет об ответе Путина на вопрос корреспондентки британского телеканала Sky News. Та спросила, может ли Москва дать гарантии безопасности в Европе и пообещать не начинать войну на Украине. Президент эмоционально и жестко перенаправил этот вопрос Западу, передает «ПолитРоссия».

«Вы должны нам дать гарантии. Вы! И немедленно. Сейчас. А не забалтывать десятилетиями», — заявил Владимир Путин.

Иностранные издания тут же начали пестрить соответствующими заголовками. Западные журналисты объявили, что «Путин хочет уступок» и «нуждается в немедленных гарантиях». Эти слова, наряду с речью об Украине и НАТО, распространились почти по всем европейским странам.

Политолог Александр Рар ранее оценил высказывания Путина о Западе в ходе пресс-конференции. Заявления президенты не были агрессивными, они прозвучали взвешенно и обоснованно.

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