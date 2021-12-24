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Найденная в овраге под Саратовом дочь матери-садистки может остаться без пальцев рук и ног

Происшествия
Найденная в овраге под Саратовом дочь матери-садистки может остаться без пальцев рук и ног
vk.com  /  Мурманская область

Саратов, 24 декабря. Девочка, которую душила мать, а после оставила на морозе в овраге, находится между жизнью и смертью. О состоянии ребенка рассказал главный врач областной детской клинической больницы Саратовской области Михаил Свинарев.

Пятилетняя девочка поступила в больницу в состоянии клинической смерти. Первое время врачи пытались вернуть ее к жизни и проводили реанимационные процедуры. До сих пор главной задачей медиков остается стабилизация состояния ребенка, передает телеканал «360».

«Поэтому у нас существуют риски, что все это может дойти до ампутации пальцев на руках и ногах. Ну и удушение — это тяжелейшая гипоксия, повреждение головного мозга, легких. Поэтому пока состояние ребенка критическое. Плюс остановка сердца», — заявил Свинарев.

Врачи оставляют девочку в медикаментозной коме, чтобы ее мозг оставался в спокойном состоянии. Из-за длительного отсутствия воздуха и переохлаждения у ребенка развились тяжелые поражения — отек мозга с нарушением всей рефлекторной активности и пневмония.

Следственный комитет по Саратовской области ранее возбудил уголовное дело в отношении 43-летней жительницы Аткарского района, которая оставила на морозе восьмилетнего сына и пятилетнюю дочь. Женщину удалось задержать, расследование трагедии продолжается.

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больница девочка врач саратовская область
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