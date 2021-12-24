Читатели Le Figaro пристыдили главу МИД Германии Бербок за беспокойство об Украине

Париж, 24 декабря. Глава МИД Германии Аннналена Бербок выразила обеспокоенность словами российского лидера Владимира Путина об ответных мерах в случае, если Запад будет вести агрессивную политику. Об этом написала французская газета Le Figaro, однако читатели не разделили панику немецкого министра.

Авторы статьи отдельно подчеркнули, что Бербок выступила за ведение диалога с Россией «при любой возможности». Позиция главы МИД вызвала недоумение у аудитории издания. Многие отметили, что министру следовало бы обратить внимание на реальные проблемы страны, а не переживать за Украину.

«Бедняжка! Она беспокоится. А недостача российского газа для обеспечения работы тепловых электростанций, когда ветряные турбины выйдут из строя, ее не беспокоит? Странно наблюдать, как безответственная представительница "зеленых" входит в реальную политику!» – написал читатель с ником Dany vda.

«Он собирается отключить газ! К счастью, у нас есть ветряные турбины и солнечные батареи. Экологи нас спасут…», — иронично добавил Breizh 31.

ИА «Политика Сегодня» / Ягудаев Владимир

«Это вам ничего не напоминает? Кризис из-за размещения советских ракет на Кубе в 1962 году! Это то же самое, только теперь драма не на Кубе, а у границ России, и мы понимаем реакцию Москвы», — напсиал l abominable JR.

Многие комментаторы отметили, что позиция России более чем обоснована на фоне размещения танков США всего в 400 км от Москвы. Кроме того, нельзя забывать о репутации НАТО, которая последние 20 лет вела войны в разных уголках мира, напомнил Jean Mirliton.

Последние месяцы западные СМИ все чаще тиражируют информацию о «вторжении» на Украину, которое якобы запланировала Россия. В Москве неоднократно подчеркивали безосновательность подобных обвинений. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал происходящее в украинской и англосаксонской прессе «неприемлемой истерикой».