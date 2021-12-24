Defence Blog: украинские военные сорвали «большой сюрприз» для России в Донбассе

Вашингтон, 24 декабря. Вооруженные силы Украины провели боевые учения с использованием переносного противотанкового комплекса Javelin в Донбассе. Это должно было стать «большим сюрпризом» для России, но план провалился, сообщило американское издание Defence Blog.

Украинские военные использовали в качестве мишеней танковые башни, аналогичные тем, что использует Россия. Это в очередной раз доказывает, что Киев устроил учения, чтобы «напугать» Москву и произвести на нее впечатление. Однако ВСУ продемонстрировала свой непрофессионализм и смогла поразить цель только со второго раза, передает «ПолитРоссия».

«Украина демонстрирует "большой сюрприз" для России», — заметили аналитики американского СМИ.

Недавно российские военные начали оснащать танковые башни специальной предкрылковой броней. Она должна защитить технику от ударов таких комплексов, как Javelin.

Постпред России в трехсторонней контактной группе Борис Грызлов ранее обвинил Украину в регулярных попытках сорвать все мирные инициативы по урегулированию конфликта в Донбассе. Киев также продолжает удерживать пленных, несмотря на договоренности об обмене.