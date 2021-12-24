Фанаты «Зенита» отказались оформлять паспорта болельщиков для посещения матчей

Санкт-Петербург, 24 декабря. Объединение болельщиков петербургского «Зенита» «Ландскрона» выступило против оформления Fan ID для посещения футбольных матчей. Нововведение фанаты сине-бело-голубых оценили как репрессивное и избыточное, говорится в Telegram-канале «Ландскрона».

Неделю назад Госдума приняла закон о введении паспорта болельщика, пишет «Царьград». Исходя из проекта, кабмин определит список официальных спортивных первенств, при посещении которых идентификация участников и фанатов будет иметь обязательный характер.

«Такие правила игры идут вразрез с интересами болельщиков и футбола в целом. Фанаты всегда выступали за поддержку своих команд, полные стадионы и атмосферу праздника на матчах. Но Fan ID превращает нашу жизнь, любовь и эмоции в декорацию», — заявили болельщики петербургской команды.

Недавно на футбольных фанатов составили более 50 протоколов после матча ЦСКА – «Зенит». Встреча прошла в конце ноября в Москве и завершилась массовыми задержаниями болельщиков.