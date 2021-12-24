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Политолог Рар оценил тональность высказываний Путина о Западе на пресс-конференции

Политика
Политолог Рар оценил тональность высказываний Путина о Западе на пресс-конференции
Prt Scr youtube.com  /  Первый канал

Москва, 24 декабря. Заявления президента России Владимира Путина о Западе не были агрессивными, глава государства попытался взвешенно и обоснованно донести до внешнего мира позицию Москвы по ряду вопросов. Об этом заявил политолог Александр Рар.

Он оценил выступление Путина на 17-ой большой ежегодной пресс-конференции в столичном Манеже. Российский лидер дал понять, что Москва защищает безопасность своей территории, передает РЕН ТВ.

«Россия не собирается нападать на Украину, как постоянно пишут... Россия не собирается каким-то образом дестабилизировать Запад, как пишется. Россия просто где-то защищает свои интересы. И об этом говорит Путин в открытую, конкретно, во всеуслышание», — пояснил Рар.

Политолог уверен, что эту позицию необходимо тщательно разъяснять Западу. Он также добавил, что в сложившихся в мире условиях пресс-конференцию Путина слушали с особым вниманием. Рар надеется, что прошедшее мероприятие окажет положительный эффект на взаимоотношения России и Запада.

ФАН ранее собрал самые яркие цитаты Владимира Путина на пресс-конференции. Глава государства в основном отвечал на серьезные вопросы о ситуации на Украине, отношениях с НАТО и газовом кризисе.

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путин запад рар
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