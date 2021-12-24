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Иммунолог Крючков определил оптимальный срок повторной прививки для защиты от «Омикрона»

  /   Обновлено: 24 декабря 2021 02:22
Общество
Иммунолог Крючков определил оптимальный срок повторной прививки для защиты от «Омикрона»
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 24 декабря. Чтобы обеспечить защиту организма от нового омикрон-штамма коронавируса, необходимо пересмотреть сроки ревакцинации. На сколько нужно сократить время между повторной прививкой, рассказал иммунолог Николай Крючков.

Он напомнил, что в России оптимальным сроком для ревакцинации от коронавирусной инфекции считаются шесть месяцев. Однако, как считает Крючков, распространение «Омикрона» может вынудить медиков сократить данное «окно» до четырех месяцев, передает радио Sputnik.

«Омикрон-штамм коронавируса уже пришел в Россию... С учетом того, что мы знаем о темпе распространения "Омикрона" и его влиянии на организм, лучше всего повторно получить прививку во временном окне до четырех месяцев», — считает Крючков.

Как сообщил ранее иммунолог, в конце этого года омикрон-штамм может стать лидирующим среди остальных мутаций в России. По его словам, данная разновидность коронавируса уже получила широкое распространение в Москве и Санкт-Петербурге.

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