Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 декабря 03:39
03:28
Экономика
Минсельхоз спрогнозировал повышение цен на хлеб и подсолнечное масло в 2022 году
03:27
Армия
Экс-подполковник СБУ Прозоров заявил, что британские наемники «плотно обживают» юг Украины
03:13
Спорт
Врачи выписали из больницы трехкратного чемпиона мира по футболу Пеле
03:11
Армия
The Drive: украинские ВВС не имеют шансов перед российскими системами ПВО
03:10
Политика
Западные СМИ выбрали самую понравившуюся цитату Путина с пресс-конференции в Манеже
03:05
Происшествия
СК возбудил уголовное дело после избиения школьника из-за ручки в Хабаровске
03:00
Происшествия
Двухлетний мальчик из Нижнего Тагила пережил клиническую смерть после удара по голове
02:59
Происшествия
Найденная в овраге под Саратовом дочь матери-садистки может остаться без пальцев рук и ног
02:54
Политика
Читатели Le Figaro пристыдили главу МИД Германии Бербок за беспокойство об Украине
02:52
Политика
Defence Blog: украинские военные сорвали «большой сюрприз» для России в Донбассе
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Тяжелобольная актриса Барбара Брыльска призналась, что не может встать с кровати

Шоу-бизнес
Тяжелобольная актриса Барбара Брыльска призналась, что не может встать с кровати
Zuma\TASS  /  Sergii Kharchenko

Москва, 24 декабря. Долгое время удерживающая титул секс-символа СССР артистка Барбара Брыльска сейчас находится в плачевном положении. В преддверии Нового года она не может даже встать с кровати из-за болезни.

У 80-летней звезды фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» и раньше были проблемы со спиной, но сейчас все оказалось гораздо серьезнее. Актриса рассказала журналистам, что сломала позвоночник, поэтому прикована к кровати и не может подняться. Кроме того, она заболела и толком не может разговаривать, пишет StarHit.

Поклонники переживают за своего кумира, поскольку болезнь в эпоху пандемии коронавируса — плохой знак. Именно из-за этого Брыльска ведет затворнический образа жизни, отказываясь посещать светские мероприятия. Еще одна причина для волнений — слухи о том, что кинозвезда до сих пор борется с раком языка. Сама Брыльска уходила от комментариев по этому поводу, передает «Комсомольская правда».

«Почему бы вам просто не пожелать мне здоровья. У врачей хорошие прогнозы, поэтому волноваться не о чем», — говорила Брыльска журналистам.

Тяжелобольная актриса Барбара Брыльска призналась, что не может встать с кровати
Кадр из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» /

Остатки здоровья и сил артистка предпочитает посвящать родным — младшему сыну Людвигу и двоим внукам. Так она пытается отвлечься от страшной трагедии, которая унесла жизнь ее дочери. В 1993 году девушка разбилась в автокатастрофе, после чего Брыльска рыдала от боли и стыда, не понимая, как она может жить без дочки.

Любимыми фильмами россиян, которые ассоциируются с Новым годом и зимними праздниками, стали «Ирония судьбы» и «Один дома». Первая картина принесла Барбаре Брыльской всенародную славу.

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / Тяжелобольная актриса Барбара Брыльска призналась, что не может встать с кровати
актриса болезнь барбара брыльска
Комментировать