Тяжелобольная актриса Барбара Брыльска призналась, что не может встать с кровати

Москва, 24 декабря. Долгое время удерживающая титул секс-символа СССР артистка Барбара Брыльска сейчас находится в плачевном положении. В преддверии Нового года она не может даже встать с кровати из-за болезни.

У 80-летней звезды фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» и раньше были проблемы со спиной, но сейчас все оказалось гораздо серьезнее. Актриса рассказала журналистам, что сломала позвоночник, поэтому прикована к кровати и не может подняться. Кроме того, она заболела и толком не может разговаривать, пишет StarHit.

Поклонники переживают за своего кумира, поскольку болезнь в эпоху пандемии коронавируса — плохой знак. Именно из-за этого Брыльска ведет затворнический образа жизни, отказываясь посещать светские мероприятия. Еще одна причина для волнений — слухи о том, что кинозвезда до сих пор борется с раком языка. Сама Брыльска уходила от комментариев по этому поводу, передает «Комсомольская правда».

«Почему бы вам просто не пожелать мне здоровья. У врачей хорошие прогнозы, поэтому волноваться не о чем», — говорила Брыльска журналистам.

Кадр из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» /

Остатки здоровья и сил артистка предпочитает посвящать родным — младшему сыну Людвигу и двоим внукам. Так она пытается отвлечься от страшной трагедии, которая унесла жизнь ее дочери. В 1993 году девушка разбилась в автокатастрофе, после чего Брыльска рыдала от боли и стыда, не понимая, как она может жить без дочки.

Любимыми фильмами россиян, которые ассоциируются с Новым годом и зимними праздниками, стали «Ирония судьбы» и «Один дома». Первая картина принесла Барбаре Брыльской всенародную славу.