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Минпросвещения: после зимних каникул школьники вернутся к очному обучению

  /   Обновлено: 24 декабря 2021 02:08
Общество
Минпросвещения: после зимних каникул школьники вернутся к очному обучению
Global Look Press  /  Guido Kirchner / dpa

Москва, 24 декабря. Пандемия коронавируса не отразится на продолжительности новогодних каникул, заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов.

После окончания зимнего отдыха ученики школ продолжат обучение в очном формате. Вопрос о переводе детей на дистанционную форму будет подниматься только в том случае, если этого потребует эпидемиологическая обстановка в стране.

«Что касается формата обучения, следующий год и уже после зимних каникул — очный формат», — отметил глава ведомства в беседе с журналистами.

По словам Кравцова, в настоящее время он не видит смысла использовать онлайн-формат обучения или продлевать зимние каникулы. Дальнейшие решения по этой теме можно будет принимать по итогам ситуации с коронавирусом после праздников.

Рособрнадзор ранее исключил возможность снижения уровня сложности ЕГЭ-2022 из-за пандемии. Содержание экзамена останется неизменным, несмотря на эпидемиологическую обстановку в стране.

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