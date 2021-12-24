Минпросвещения: после зимних каникул школьники вернутся к очному обучению

Москва, 24 декабря. Пандемия коронавируса не отразится на продолжительности новогодних каникул, заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов.

После окончания зимнего отдыха ученики школ продолжат обучение в очном формате. Вопрос о переводе детей на дистанционную форму будет подниматься только в том случае, если этого потребует эпидемиологическая обстановка в стране.

«Что касается формата обучения, следующий год и уже после зимних каникул — очный формат», — отметил глава ведомства в беседе с журналистами.

По словам Кравцова, в настоящее время он не видит смысла использовать онлайн-формат обучения или продлевать зимние каникулы. Дальнейшие решения по этой теме можно будет принимать по итогам ситуации с коронавирусом после праздников.

Рособрнадзор ранее исключил возможность снижения уровня сложности ЕГЭ-2022 из-за пандемии. Содержание экзамена останется неизменным, несмотря на эпидемиологическую обстановку в стране.