ФАН собрал самые яркие цитаты Путина с большой пресс-конференции

Москва, 24 декабря. Ежегодная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина запомнилась яркими фразами главы государства и его ответами на интересующие весь мир вопросы. Федеральное агентство новостей сделало подборку таких высказываний.

Более 500 представителей прессы собрались в столичном Манеже, чтобы пообщаться с российским лидером. Путин успел ответить на 55 вопросов за 3 часа 56 минут.

Расширение НАТО и геополитика

Большинство вопросов касались таких серьезных тем, как ситуация на Украине, отношения с НАТО и США, а также газовый кризис в Европе. Именно по этим актуальным вопросам президент высказался эмоциональнее всего.

«Ни одного дюйма на восток, сказали (представители НАТО. — Прим. ФАН) нам в 90-е годы. Ну и чего? Надули, просто нагло обманули», — возмутился Путин.

«Плевать они хотели на интересы крымчан, России и на демократию. Они решают свои геополитические вопросы», — констатировал российский лидер.

Невские Новости / Оксана Федянина

Украинский кризис

Владимир Путин, отвечая на вопрос об отношениях с действующим руководством Украины, напомнил о работе с предшественниками Владимира Зеленского. Президент заметил, что разногласия были всегда, однако странам удавалось находить точки соприкосновения и взаимодействовать. До 2014 года никто даже подумать не мог, что Крым может стать российским.

«Что произошло в 2014 году? Госпереворот кровавый, людей убивали и сжигали. После этого возник Крым. А как мы могли отказать Севастополю и Крыму, людям которые там проживают, взять их под свою защиту и крыло? Невозможно! Нас поставили в ситуацию, когда мы не могли поступить иначе», — объяснил глава РФ.

Поставки газа в Европу

Он также объяснил, как на самом деле обстоят дела с поставками топлива «Газпромом» в Европу. Президент опроверг все необоснованные обвинения Запада в адрес Москвы.

«Это попытка с ног на голову опять все поставить. Да врут все время. Тень на плетень наводят. "Газпром" поставляет весь объем, который запрашивают наши контрагенты по имеющимся контрактам», — заверил Путин.

kremlin.ru / Администрация президента России

Навязанная «демократия»

Российский лидер также поднял тему модных на Западе тенденций, связанных со сменой пола. Президент считает такие изменения неприемлемыми. Свою позицию он объяснил на примере из мира спорта.

«Здравый смысл то должен быть во всем... Спортсмены, мужчина объявляет себя женщиной и выступает в соревнованиях по тяжелой атлетике. Но женщина — это женщина, мужчина — это мужчина. Мама — это мама, отец — это отец. Я надеюсь, что у нашего общества есть определенная внутренняя моральная защита от такого мракобесия», — сказал глава государства.

kremlin.ru / Администрация президента России

И о другом

Журналисты задавали Путину и менее серьезные вопросы, на которые тот отвечал с юмором. Глава государства по уже сложившейся традиции использовал в своей речи пословицы и поговорки.

Так, главе государства напомнили о его отдыхе в тайге с министром обороны страны Сергеем Шойгу. Журналисты спросили, почему в такой импровизированный отпуск не берут главу правительства Михаила Мишустина.

«Если мы еще и Мишустина будем с собой брать, то кто в лавке-то останется?» — поинтересовался президент, отвечая на вопрос об отдыхе в Сибири.

Блогер Вадим Манукян ранее рассказал о самой запоминающейся фразе Владимира Путина на прошедшей пресс-конференции. Ей стало заявление президента, в котором тот заверил, что «уже давно ни за кем не следит с тех пор, как перестал быть директором Федеральной службы безопасности».