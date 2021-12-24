Американец Эден остался под впечатлением от технологий в российских магазинах

Санкт-Петербург, 24 декабря. Покинувший родной штат Миссури Эден осмелился начать новую жизнь в Санкт-Петербурге. Привычные и повседневные для местных жителей вещи вызвали у американца восторг и удивление.

По приезде в незнакомую страну мужчина немного растерялся, но через некоторое время ему удалось освоиться в непривычной для себя обстановке. В интервью автору Яндекс.Дзен-канала «Путешествия налегке» мужчина признался, что больше всего в России его поразили магазины.

По его словам, российские супермаркеты богаты не только различными товарами, но и технологическими возможностями. Особенно его удивили кассы самообслуживания, которые оборудованы специальными переносными приборами, позволяющими сканировать нужный товар не отходя от полки.

Кроме того, мужчина был ошеломлен когда узнал, что в России распространен опыт эксплуатации банковских терминалов с системой бесконтактной оплаты. На его родине люди привыкли пользоваться наличными средствами при покупках. Эдена буквально шокировало, что практически все россияне пользуются банковскими картами или смартфона на кассах.

«В Штатах все вставляют карты, а не прикладывают. Да, мы расплачиваемся через образ карты с телефона и часов, но сам "пластик" не прикладываем», — удивленно заявил американец.

Pr Scr rocketbank.ru /

Эден также рассказал, что в США в 90% случаев жители пользуются наличкой, поскольку в стране распространено банковское мошенничество. Местные банки не способны защитить клиентов от злоумышленников.

В завершении беседы американец признался, что первый опыт посещения российских супермаркетов запомнился ему на всю жизнь. Теперь он полон энтузиазма узнать еще много интересного о жизни в новой для себя стране.

Еще один американец Джейкоб, переехавший в Россию пять лет назад, посетил баню вместе со своей семьей. Впечатлениями об этом он поделился в своем блоге.