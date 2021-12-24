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Бизнес-омбудсмен Титов предложил внести частные детские сады в закон о маткапитале

Экономика
Бизнес-омбудсмен Титов предложил внести частные детские сады в закон о маткапитале
gov.spb.ru  /  Администрация Санкт-Петербурга

Москва, 24 декабря. Россияне не могут устроить своих детей в частные детские сады за счет средств материнского капитала. Бизнес-омбудсмен Борис Титов обратился к вице-премьеру Татьяне Голиковой с просьбой решить проблему.

Пенсионный фонд РФ отказывает гражданам в оплате образовательных услуг, оказываемых бизнесменами, средствами материнского капитала. Согласно действующему закону, сертификат можно потратить на подобные услуги, но не на те, которые предоставляют ИП, пишет ТАСС.

«В течение нескольких лет поступают обращения, связанные с отказами органами Пенсионного фонда РФ в оплате гражданами за счет средств материнского капитала образовательных услуг, оказываемых индивидуальными предпринимателями на основании лицензии на осуществление дополнительного образования. Прошу вас оказать содействие в решении проблемы», — говорится в письме Титова.

Президент РФ Владимир Путин утвердил закон, согласно которому маткапитал будет индексироваться по фактической инфляции. Пособие будет ежегодно пересматриваться, начиная с 1 февраля 2022 года.

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материнский капитал предпринимательство частный детский сад
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