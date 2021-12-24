Несколько десятков крымских компаний скрыли данные о владельцах из-за риска санкций

Симферополь, 24 декабря. Юридические лица, осуществляющие деятельность в Крыму и Севастополе, начали скрывать сведения о владельцах, чтобы защититься от рисков санкций со стороны Запада. Об этом свидетельствует выборка местных компаний.

На данный момент как минимум 60 юридических лиц в Крыму, учрежденных как общества с ограниченной ответственностью, закрыли доступ к публичной информации. Все эти компании заблокировали возможность попасть в раздел под названием «Сведения об участниках/учредителях юридического лица», передает РБК.

Большая часть крымских юрлиц скрыли данные сведения во второй половине текущего года. После соответствующей блокировки доступ к информации о компаниях могут получить только сотрудники государственных органов, Центробанк и суды.

При этом, как заявил ранее украинский глава Владимир Зеленский, санкции против России необходимо вводить превентивно, а не постфактум. Именно Киев становится одним из «подстрекателей» к вводу санкций в адрес Москвы.