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Несколько десятков крымских компаний скрыли данные о владельцах из-за риска санкций

Экономика
Несколько десятков крымских компаний скрыли данные о владельцах из-за риска санкций
Федеральное агентство новостей

Симферополь, 24 декабря. Юридические лица, осуществляющие деятельность в Крыму и Севастополе, начали скрывать сведения о владельцах, чтобы защититься от рисков санкций со стороны Запада. Об этом свидетельствует выборка местных компаний.

На данный момент как минимум 60 юридических лиц в Крыму, учрежденных как общества с ограниченной ответственностью, закрыли доступ к публичной информации. Все эти компании заблокировали возможность попасть в раздел под названием «Сведения об участниках/учредителях юридического лица», передает РБК.

Большая часть крымских юрлиц скрыли данные сведения во второй половине текущего года. После соответствующей блокировки доступ к информации о компаниях могут получить только сотрудники государственных органов, Центробанк и суды.

При этом, как заявил ранее украинский глава Владимир Зеленский, санкции против России необходимо вводить превентивно, а не постфактум. Именно Киев становится одним из «подстрекателей» к вводу санкций в адрес Москвы.

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